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22.06.2018, 09:53

Найди зонд на поверхности кометы: ESA выложило фото из космоса

Найди зонд на поверхности кометы: ESA выложило фото из космоса - Фото
Где-то среди этих камней на поверхности кометы находится зонд (фото - ESA)

Спускаемый аппарат "Филы" стал первым в истории устройством, которое совершило мягкую посадку на комету

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Специалисты Европейского космического агентства (ESA) решили сыграть в игру с пользователями и выложили у себя фотографию с кометы Чурюмова-Герасименко, около которой побывала автоматическая межпланетная станция Rosetta, а спускаемый аппарат Philae был запущен на поверхность объекта.

Астрономы предложили желающим найти на снимке ниже, сделанном 30 августа 2016 года с расстояния 2,5 км, зонд "Филы". Подсказка - искать нужно на затененном участке слева вверху.

Разрешение фото - около 4,6 см на пиксель.

Чтобы открыть это фото в полном размере и увидеть на нем зонд, нажмите на картинке:

Так зонд на поверхности выглядит при максимальном увеличении (один пиксель - около 5 см):

Этот снимок сделан 2 сентября 2016 года с расстояния 2,7 км. Габариты зонда - около 1 м.

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"Розетта" - первый космический аппарат, который вышел на орбиту кометы, а 12 ноября 2014 года произошла и первая в истории мягкая посадка зонда поверхность такого объекта. 30 сентября 2016 года Rosetta столкнулась с кометой и завершила 12-летнюю миссию. 

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Теги: кадр дня, наука, космос, комета, esa, philae, rosetta
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