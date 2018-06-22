Найди зонд на поверхности кометы: ESA выложило фото из космоса

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) решили сыграть в игру с пользователями и выложили у себя фотографию с кометы Чурюмова-Герасименко, около которой побывала автоматическая межпланетная станция Rosetta, а спускаемый аппарат Philae был запущен на поверхность объекта.
Астрономы предложили желающим найти на снимке ниже, сделанном 30 августа 2016 года с расстояния 2,5 км, зонд "Филы". Подсказка - искать нужно на затененном участке слева вверху.
Разрешение фото - около 4,6 см на пиксель.
Чтобы открыть это фото в полном размере и увидеть на нем зонд, нажмите на картинке:
Так зонд на поверхности выглядит при максимальном увеличении (один пиксель - около 5 см):
Этот снимок сделан 2 сентября 2016 года с расстояния 2,7 км. Габариты зонда - около 1 м.
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"Розетта" - первый космический аппарат, который вышел на орбиту кометы, а 12 ноября 2014 года произошла и первая в истории мягкая посадка зонда поверхность такого объекта. 30 сентября 2016 года Rosetta столкнулась с кометой и завершила 12-летнюю миссию.