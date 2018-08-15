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15.08.2018, 13:03

Названо имя водителя, сбившего людей у Вестминстерского дворца

Названо имя водителя, сбившего людей у Вестминстерского дворца - Фото
Атака у Вестминстерского дворца (фото - Getty Images)

Это британец суданского происхождения

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Задержанный по подозрению во вчерашнем теракте около британского парламента - британец суданского происхождения. Об этом сообщил агентству Reuters источник в структуре евробезопасности.

29-летнего водителя, который, как считает Скотленд-Ярд, умышленно сбил пешеходов и велосипедистов неподалеку от Вестминстерского дворца, зовут Салих Хатер. Он был арестован на месте происшествия.

Источник сообщил, что злоумышленник - из Бирмингема, а мотив предполагаемой атаки пока неизвестен.

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Вчера, 14 августа, в 09:37 утра по киевскому времени, в центре Лондона автомобиль Ford Fiesta протаранил ограду вокруг парламента. Пострадали трое людей. 

Поздно вечером полиция обыскала два адреса в Бирмингеме и один в Ноттингеме. Подозреваемый раньше не был известен британским спецслужбам. Он находится в полицейском участке, но не сотрудничает с правоохранителями.

В полиции инцидент считают терактом.

Это вторая атака у здания парламента за полтора года: в марте 2017-го 52-летний Халид Масуд убил четырех человек на Вестминстерском мосту, а также невооруженного полицейского на территории парламента. Его застрелили.

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Теги: терроризм, лондон, таран, вестминстерский дворец
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