Названы самые опасные страны для женщин: рейтинг

Организация Thomson Reuters Foundation провела глобальное исследование и составила рейтинг стран, в которых женщинам грозит наибольшая опасность.
Основные критерии оценки: доступ к здравоохранению, дискриминация, культурные традиции, уровень насилия и торговля людьми.
На первом месте рейтинга оказалась Индия. Именно в этой стране с населением 1,3 млрд человек женщинам больше всего грозит сексуальное насилие и домогательства, давление культуры и традиций. В Индии женщины больше всего сталкиваются с угрозой торговли людьми, а также принудительного труда, сексуального и бытового рабства.
В стране распространены детские и принудительные браки, физические наказания. Женщины ограничены в возможности работать и обеспечивать себя, у них также ограниченные права на владение землей и имуществом.
На втором месте - Афганистан. Несмотря на то, что западные доноры вкладывают миллионы долларов в развитие страны, здесь миллионы женщин ежедневно сталкиваются с дискриминацией и угрозами.
Самая опасная ситуация в Афганистане с бытовым насилием. Также у женщин в стране худший доступ к системе здравоохранения, а в трудоустройстве они сталкиваются с постоянной дискриминацией.
ООН обвиняло афганское правительство в том, что оно оставляет гендерную жестокость безнаказанной.
На третьем месте рейтинга - Сирия. После семи лет гражданской войны сотни тысяч людей стали беженцами. Здесь у женщин проблемы с доступом к медицине и большие угрозы разного рода насилия.
Сирийские женщины сталкиваются с сексуальным насилием, домогательствами и они ограничены в экономических правах.
Всего в списке десять стран. Кроме первой тройки, в него также включены Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Конго, Йемен, Нигерия и США.
США - единственная западная страна, которая попала в рейтинг, и она на десятом месте. Причина - большая опасность сексуального насилия, в том числе, изнасилования, домогательства, принуждения к сексу.