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27.06.2018, 16:40

Названы самые опасные страны для женщин: рейтинг

Названы самые опасные страны для женщин: рейтинг - Фото
Фото: pxhere.com

В первой тройке стран, где женщинам грозит наибольшая опасность, - Индия, Афганистан и Сирия

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Организация Thomson Reuters Foundation провела глобальное исследование и составила рейтинг стран, в которых женщинам грозит наибольшая опасность. 

Основные критерии оценки: доступ к здравоохранению, дискриминация, культурные традиции, уровень насилия и торговля людьми. 

На первом месте рейтинга оказалась Индия. Именно в этой стране с населением 1,3 млрд человек женщинам больше всего грозит сексуальное насилие и домогательства, давление культуры и традиций. В Индии женщины больше всего сталкиваются с угрозой торговли людьми, а также принудительного труда, сексуального и бытового рабства.

В стране распространены детские и принудительные браки, физические наказания. Женщины ограничены в возможности работать и обеспечивать себя, у них также ограниченные права на владение землей и имуществом. 

На втором месте - Афганистан. Несмотря на то, что западные доноры вкладывают миллионы долларов в развитие страны, здесь миллионы женщин ежедневно сталкиваются с дискриминацией и угрозами. 

Самая опасная ситуация в Афганистане с бытовым насилием. Также у женщин в стране худший доступ к системе здравоохранения, а в трудоустройстве они сталкиваются с постоянной дискриминацией. 

ООН обвиняло афганское правительство в том, что оно оставляет гендерную жестокость безнаказанной. 

На третьем месте рейтинга - Сирия. После семи лет гражданской войны сотни тысяч людей стали беженцами. Здесь у женщин проблемы с доступом к медицине и большие угрозы разного рода насилия. 

Сирийские женщины сталкиваются с сексуальным насилием, домогательствами и они ограничены в экономических правах. 

Всего в списке десять стран. Кроме первой тройки, в него также включены Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Конго, Йемен, Нигерия и США. 

США - единственная западная страна, которая попала в рейтинг, и она на десятом месте. Причина - большая опасность сексуального насилия, в том числе, изнасилования, домогательства, принуждения к сексу. 

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Теги: рейтинг, женщины, дискриминация
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