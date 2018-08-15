"Не баночка с печеньем": прокурор о контейнере денег Манафорта

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт имел "огромный контейнер спрятанных денег" за границей. Об этом в суде сегодня заявил специальный помощник прокурора США Грег Андрес, сообщает Reuters.
Он призвал присяжных осудить Манафорта по обвинению в финансовом мошенничестве.
"Это была не баночка с печеньем. Это был огромный контейнер спрятанных денег на иностранных банковских счетах", - сказал Андрес.
Прокуроры отметили, что Манафорт спрятал деньги на оффшорных банковских счетах, а затем использовал их для покупок на более чем 6 миллионов долларов в Нью-Йорке и Вирджинии.
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15 августа 2018 года Манафорт отказался давать показания в суде.
В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича.
По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".