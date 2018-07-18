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18.07.2018, 18:09

Не повезло: из-за вежливости британка потеряла £1 миллион

Не повезло: из-за вежливости британка потеряла £1 миллион - Фото
Фото: unsplash.com

Девушка пропустила мужчину в очереди за лотерейным билетом, и он сорвал куш

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Британец Аррон Уолшоу выиграл в лотерею £1 миллион благодаря пропустившей его в очереди женщине, сообщает ВВС.

Уолшоу пришел в магазин за несколько минут до окончания розыгрыша. К кассе он подошел одновременно с неизвестной женщиной. Заметив, что Уолшоу спешит, женщина пропустила его вперед.

На следующее утро 32-летний Аррон Уолшоу и его 23-летняя невеста узнали, что выиграли £1 миллион (34 миллиона гривень). Выигрыш они планируют потратить на "организацию свадьбы мечты".

Британец уверен, что не успел бы приобрести билет, если бы женщина не пропустила его вперед. Теперь Уолшоу планирует найти и поблагодарить вежливую женщину из магазина, которой он обязан выигрышем.  

Ранее 59-летний австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею более 1,8 млн американских долларов. По его словам, за всю жизнь он пять раз выигрывал в лотерею крупные суммы.

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Теги: лотерея, выигрыш, очередь
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