Не то время: премьер Грузии отказался уходить в отставку

Георгий Квирикашвили (фото - пресс-служба правительства Грузии)

commenthover

Квирикашвили пообещал покинуть свой пост, если будет уверен, что это послужит на пользу

Реклама

Реклама

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку, как того требовали протестующие у здания парламента. Об этом сообщается на сайте грузинского правительства.



"Как только я буду убежден, что моя отставка послужит на пользу стране, даже если она будет не большой и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации и не то время", - заявил Квирикашвили.

Он подчеркнул, что хочет "сохранить стабильность в стране".



По словам главы грузинского кабмина, МВД начнет новое расследование убийства двух подростков, поскольку решение суда по этому делу и стало причиной массовых протестов в стране. Он пообещал взять расследование на свой контроль.

31 мая к зданию Главной прокуратуры Грузии в Тбилиси вышли около 20 тысяч человек, которые требуют непредвзятого расследования убийства 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре грузинской столицы во время драки 1 декабря 2017 года. Они считают, что прокуратура покрывает одного из участников инцидента - сына экс-работника ведомства. Суд приговорил к тюремному сроку одного обвиняемого, убийцу другого подростка - не нашли.

Телеканал Рустави со ссылкой на организаторов акции сообщил, что акция протеста была приостановлена и возобновится днем в пятницу, 1 июня.

Ранее из-за протестов покинул свой пост главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.