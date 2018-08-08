Не только россияне пытались вмешаться в выборы в США - Мэттис

Российское правительство ответственно за атаки на избирательный процесс в США в 2016 году. Об этом сказал глава Пентагона США Джеймс Мэттис, передает пресс-служба оборонного ведомства.
"Мы все видели, что произошло в 2016, когда россияне - и возможно другие, но россияне определенно - пытались вмешаться и испортить процесс", - сказал он.
Пентагон выразил готовность оказать всю возможную поддержку министерству внутренней безопасности, чтобы защитить американские выборы от российского вмешательства и других "плохих актеров".
Глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявлял, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.
5 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США.