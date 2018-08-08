Не только россияне пытались вмешаться в выборы в США - Мэттис

Джеймс Мэттис (фото - Getty Images)

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По словам главы Пентагона, "вероятно, и другие страны" пытались повлиять на американские выборы, но что там было вмешательство России - это наверняка

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Российское правительство ответственно за атаки на избирательный процесс в США в 2016 году. Об этом сказал глава Пентагона США Джеймс Мэттис, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Мы все видели, что произошло в 2016, когда россияне - и возможно другие, но россияне определенно - пытались вмешаться и испортить процесс", - сказал он.

Пентагон выразил готовность оказать всю возможную поддержку министерству внутренней безопасности, чтобы защитить американские выборы от российского вмешательства и других "плохих актеров".

Глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявлял, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.

5 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США.