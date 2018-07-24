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24.07.2018, 07:30

"Не впечатлил": Иран влез в Twitter-перепалку с Дональдом Трампом

"Не впечатлил": Иран влез в Twitter-перепалку с Дональдом Трампом - Фото
Мохаммад Джавад Зариф (фото - Getty Images)

Глава иранского МИД написал американскому президенту, что "ранее угрозы США были хоть более цивилизованными"

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В руководстве Ирана отмахнулись от угроз президента США Дональда Трампа и посоветовали ему "быть осторожнее". С таким предложением в адрес геополитического противника выступил в Twitter иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.

"Не впечатлены: несколько месяцев назад мир слышал еще более резкие, но пустые угрозы", - пишет он Трампу.

По словам Зарифа, иранцы "слышат такие угрозы уже 40 лет". При этом министр поддел президента США тем, что назвал прошлые угрозы "более цивилизованными".

"Мы существуем тысячелетия и видели, как рушатся империи, в том числе и наша собственная, которая продержалась дольше, чем некоторые страны. Будь осторожен!", - передразнил Трампа министр.

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23 июля Трамп предостерег иранского коллегу Хассана Рухани: "Не угрожай США снова или ты встретишься с последствиями, от каких в истории страдали немногие".

Ранее Трамп похвастал тем, что Иран больше не провоцирует корабли ВМС США в Персидском заливе.

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Теги: Хассан Рухани, дональд трамп, Иран, угрозы, джавад зариф
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