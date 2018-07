"Не впечатлил": Иран влез в Twitter-перепалку с Дональдом Трампом

Мохаммад Джавад Зариф (фото - Getty Images)

В руководстве Ирана отмахнулись от угроз президента США Дональда Трампа и посоветовали ему "быть осторожнее". С таким предложением в адрес геополитического противника выступил в Twitter иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.

"Не впечатлены: несколько месяцев назад мир слышал еще более резкие, но пустые угрозы", - пишет он Трампу.

По словам Зарифа, иранцы "слышат такие угрозы уже 40 лет". При этом министр поддел президента США тем, что назвал прошлые угрозы "более цивилизованными".

"Мы существуем тысячелетия и видели, как рушатся империи, в том числе и наша собственная, которая продержалась дольше, чем некоторые страны. Будь осторожен!", - передразнил Трампа министр.

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS!