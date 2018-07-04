"Не запуганы": страны НАТО ответили на письмо Трампа

Дональд Трамп (скриншот видео)

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Министры Бельгии, Норвегии и Канады ответили Трампу, что полностью выполняют свои обязательства по выделению денег на оборону

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Союзники США в НАТО ответили американскому президенту Дональду Трампу на критику и требование выделять больше средств на оборону. Об этом сообщает Голос Америки.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в письме AP заявил, что Норвегия тратит на закупку военного оборудования значительно больше, чем это было согласовано со странами НАТО.

Страна тратит на большие программы около 27% оборонного бюджета, в том числе на закупку американских самолетов, и планирует увеличить эту цифру до 33% через несколько лет.

Трамп в своем письме обвинял Норвегию в том, что это единственный союзник НАТО, у которого есть граница с Россией, а страна якобы не имеет четкого плана по использованию 2% ВВП на оборону.

В письме к премьер-министру Бельгии Трамп написал, что "становится сложнее объяснить американскому народу, почему некоторые страны не хотят выполнять совместные обязательства".

Премьер Шарль Мишель назвал такое письмо "типичным": "Я не запуган этим письмом". По его словам, Бельгия полностью выполняет свои обязательства.

Спикер министра обороны Канады Рене Фиятро также заявила, что Канада придерживается плана по увеличению расходов на оборону - страна хочет увеличить их на 70%.

После аннексии Крыма страны НАТО согласовали увеличить расходы на оборону до уровня 2% ВВП на протяжении десяти лет.

11-12 июля в Брюсселе состоится саммит стран НАТО. Это первая масштабная встреча трансатлантических партнеров после встречи G7, которая закончилась ссорой США и Канады. На саммите США намерены поднять вопрос расходов на оборону стран альянса.