Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.07.2018, 10:40

"Не запуганы": страны НАТО ответили на письмо Трампа

"Не запуганы": страны НАТО ответили на письмо Трампа - Фото
Дональд Трамп (скриншот видео)

Министры Бельгии, Норвегии и Канады ответили Трампу, что полностью выполняют свои обязательства по выделению денег на оборону

Реклама
Реклама

Союзники США в НАТО ответили американскому президенту Дональду Трампу на критику и требование выделять больше средств на оборону. Об этом сообщает Голос Америки.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в письме AP заявил, что Норвегия тратит на закупку военного оборудования значительно больше, чем это было согласовано со странами НАТО. 

Страна тратит на большие программы около 27% оборонного бюджета, в том числе на закупку американских самолетов, и планирует увеличить эту цифру до 33% через несколько лет. 

Трамп в своем письме обвинял Норвегию в том, что это единственный союзник НАТО, у которого есть граница с Россией, а страна якобы не имеет четкого плана по использованию 2%  ВВП на оборону. 

В письме к премьер-министру Бельгии Трамп написал, что "становится сложнее объяснить американскому народу, почему некоторые страны не хотят выполнять совместные обязательства". 

Премьер Шарль Мишель назвал такое письмо "типичным": "Я не запуган этим письмом". По его словам, Бельгия полностью выполняет свои обязательства. 

Спикер министра обороны Канады Рене Фиятро также заявила, что Канада придерживается плана по увеличению расходов на оборону - страна хочет увеличить их на 70%. 

После аннексии Крыма страны НАТО согласовали увеличить расходы на оборону до уровня 2% ВВП на протяжении десяти лет. 

11-12 июля в Брюсселе состоится саммит стран НАТО. Это первая масштабная встреча трансатлантических партнеров после встречи G7, которая закончилась ссорой США и Канады. На саммите США намерены поднять вопрос расходов на оборону стран альянса. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, нато, канада, норвегия, бельгия, расходы на оборону
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
США больше не хотят быть "свиньей-копилкой"
Мир США больше не хотят быть "свиньей-копилкой"
NYT: Трамп в письмах союзникам по НАТО угрожает и требует денег
Мир NYT: Трамп в письмах союзникам по НАТО угрожает и требует денег
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 