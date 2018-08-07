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Боты:
07.08.2018, 19:12

Не заслужили: Белый дом об ослаблении санкций против КНДР

Не заслужили: Белый дом об ослаблении санкций против КНДР - Фото
Джон Болтон Фото: Getty Images

За одни только обещания ограничения никто снимать не будет

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Несмотря на договоренности и высказанные на встрече лидеров США и КНДР в Сингапуре в июне намерения, северокорейская сторона не сделала достаточных шагов для того, чтобы реализовать согласованную денуклеаризацию. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон, передает Fox News.

"Нам нужны действия со стороны Северной Кореи. Соединенные Штаты выполнили обязательства по сингапурской декларации, а КНДР не сделала шагов, необходимых для осуществления денуклеаризации", - подчеркнул советник администрации президента США.

По словам Болтона, ослабление санкций только за то, что Пхеньян что-то пообещал, даже не рассматривается. Он отметил, что США продолжат осуществлять максимальное давление на Северную Корею, пока не будет реализован процесс денуклеаризации.

Президент Трамп занимает жесткую позицию по этому поводу, и США проводят консультации с другими странами по сохранению санкций, подчеркнул советник президента США.

27 июля Пхеньян вернул останки погибших в Корейской войне 1950-53 годов американских военных, что означает начало выполнения обязательства, взятого Ким Чен Ыном во время саммита с Трампом.

12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. 

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Теги: джон болтон, денуклеаризация, кндр
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