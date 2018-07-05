Нечто протаранило Галактику 10 млрд лет назад, порвав ее - ученые

"Ребро" нашей галактики (фото - пресс-служба ESO)

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Как полагают ученые, восемь кластеров на 50 млрд звезд солнечных габаритов "протаранили" нашу галактику давным-давно - около 10 млрд лет назад

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Небольшая гипотетическая галактика, которуя назвали Gaia Sausage, налетела на нашу звездную систему - Галактику - около десятка миллиардов лет назад. Такое вывод сделали астрономы, изучив данные о скоростях и направлении движения двухсот тысяч звезд "по соседству" с Землей, пишет ScienceAlert.

"Мы проанализировали скорости звезд, и мысль о форме сосиски (sausage, - ред.) прямо-таки сама напросилась. Эти "сосисочные" звезды - все, что осталось от того глобального столкновения", - сказал астроном Кембриджского университета Уин Эванс.

Столкновения галактик - не такое уж и необычное явление, пишет издание: у Галактики были и другие инциденты. Один из них произошел всего около 100 млн лет назад, и его последствия видны в нашем галактическом рукаве до сих пор в виде "звездной ряби".

Но столкновение, о котором идет речь, было мощным. Ученые проанализировали траектории около 200 тысяч звезд главной последовательности и выяснили, что оно произошло 11-8 млрд лет назад. "Удар" восьми звездных кластеров с массой около 50 млрд солнц был настолько глобальным, что Галактику буквально разорвало, и понадобилось немало времени, чтобы она приобрела привычный вид диска.

Примерно так выглядит со стороны и наша галактика (фото - NASA):

Эта теория объясняет, как в одних и тех же участках Галактики могут быть звезды совершенно разного возраста.

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Кроме того, предупреждают астрономы, примерно через 4 млрд лет наша звездная система столкнется с сопоставимой по габаритам галактикой - Туманностью Андромеды. В результате эпичного по масштабам происшествия возникнет новая галактика.