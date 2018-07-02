Недалеко от Солнца пролетает горячий астероид-стелс - ученые

Международная команда ученых, работавших на базе Национальной астрономической обсерватории Японии, выяснила, что околоземной астроид (3200) Phaethon отражает солнечный свет примерно так же, как истребители с технологией стелс. Об этом речь идет в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Этот 6-километровый астероид - родительское тело метеорного потока Геминиды; он выбрасывает пыль, мелкую крошку и камешки при сближении с Солнцем и прогревании поверхности. Обычно это явление свойственно кометам, а не астроидам.
Степень отражения видимого света зависит как от альбедо объекта (процент отражения света), так и от угла, под которым падают лучи. Ученые изучали изменение поляризации света, отраженного астероидом на разных углах падения лучей. Выяснилось, что такой "свет" от астероида - наиболее поляризованный из всех, которые когда-либо попадались при изучении Солнечной системы.
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Такая степень поляризации может свидетельствовать о том, что альбедо Фаэтона ниже, чем считалось ранее, то есть его поверхность в значительной мере темная.
Также астрономы предположили, что средний размер камней на поверхности выше, чем ожидалось, - возможно, из-за плавления и спекания при нагреве около Солнца, а материал, из которых они состоят, весьма пористый.
Открытие позволит значительно усилить миссию Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), по которой в 2022 году планируется запустить к Фаэтону, имеющему необычный синий цвет, автоматический зонд DESTINY+.
(3200) Фаэтон - обнаруженный в 1983 году небольшой околоземный астероид из группы аполлонов. У него крайне вытянутая орбита, из-за чего при движении вокруг Солнца он пересекает орбиты всех четырех планет земной группы от Меркурия до Марс и подходит очень близкой к звезде (потому и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога солнца Гелиоса).