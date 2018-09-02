Немцы считают правый радикализм проблемой восточной Германии

бундестаг Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным социологического опроса, немцы считают, что миграционный кризис ухудшил ситуацию в стране

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Большинство жителей Германии убеждено, что на востоке страны правый радикализм является большей проблемой, чем на западе. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag, и опубликованного в воскресенье, 2 сентября, пишет DW.

66% респондентов уверены, что правый радикализм больше распространен в восточных землях, 21% считает по-другому.

Среди опрошенных непосредственно из восточной части Германии такого мнения придерживаются 57%, а 39% отрицают, что здесь проблема правого радикализма стоит острее, чем на западе страны.

66% участников опроса заявили, что ситуация в стране изменилась в худшую сторону с начала миграционного кризиса в 2015 году. Только 17% респондентов считают, что за эти годы в Германии произошли положительные изменения. Четверо из пяти опрошенных (82%) согласны с тезисом о значительном ухудшении общественного климата в стране за это время.

Лишь 11% придерживаются иного мнения.

27% опрошенных считают нормальным явлением протесты против иностранцев, 66 процентов выступают против. Однако протесты против преступлений, совершенных иностранцами одобряет 71% респондентов и лишь 21 процент считает их неправильными.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию упрекнул немцев в инертности в деле борьбы с расизмом и защиты демократии.

"В нашем обществе, к сожалению, широко распространилась инертность, которую мы должны преодолеть", - заявил министр. "Когда на наших улицах сегодня вновь показывают нацистское приветствие, это позор для нашей страны", - подчеркнул он.

Глава МИД призывает немцев отбросить позицию пассивных наблюдателей и поднять свой голос против нацизма и антисемитизма.

30 июня 2018 года немецкие СМИ сообщили, что Меркель договорилась с 14 странами ЕС об ускоренной процедуре возвращения из Германии беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. Позже три страны из этого списка – Польша, Чехия и Венгрия – опровергли существование такой договоренности.