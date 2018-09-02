Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.09.2018, 09:51

Немцы считают правый радикализм проблемой восточной Германии

Немцы считают правый радикализм проблемой восточной Германии - Фото
бундестаг Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным социологического опроса, немцы считают, что миграционный кризис ухудшил ситуацию в стране

Реклама
Реклама

Большинство жителей Германии убеждено, что на востоке страны правый радикализм является большей проблемой, чем на западе. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag, и опубликованного в воскресенье, 2 сентября, пишет DW.

66% респондентов уверены, что правый радикализм больше распространен в восточных землях, 21% считает по-другому.

Среди опрошенных непосредственно из восточной части Германии такого мнения придерживаются 57%, а 39% отрицают, что здесь проблема правого радикализма стоит острее, чем на западе страны.

66% участников опроса заявили, что ситуация в стране изменилась в худшую сторону  с начала миграционного кризиса в 2015 году. Только 17% респондентов считают, что за эти годы в Германии произошли положительные изменения. Четверо из пяти опрошенных (82%) согласны с тезисом о значительном ухудшении общественного климата в стране за это время.

Лишь 11% придерживаются иного мнения.

27% опрошенных считают нормальным явлением протесты против иностранцев, 66 процентов выступают против. Однако протесты против преступлений, совершенных иностранцами одобряет 71% респондентов и лишь 21 процент считает их неправильными.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию упрекнул немцев в инертности в деле борьбы с расизмом и защиты демократии.

"В нашем обществе, к сожалению, широко распространилась инертность, которую мы должны преодолеть", - заявил министр. "Когда на наших улицах сегодня вновь показывают нацистское приветствие, это позор для нашей страны", - подчеркнул он.

Глава МИД призывает немцев отбросить позицию пассивных наблюдателей и поднять свой голос против нацизма и антисемитизма.

30 июня 2018 года немецкие СМИ сообщили, что Меркель договорилась с 14 странами ЕС об ускоренной процедуре возвращения из Германии беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. Позже три страны из этого списка – Польша, Чехия и Венгрия – опровергли существование такой договоренности.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Хайко Маас, Германия, опрос, радикализм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Люди хотят - сделаем": в ЕС задумали отменить зимнее время
Мир "Люди хотят - сделаем": в ЕС задумали отменить зимнее время
В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда
Мир В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 