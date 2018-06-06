New Horizons проснулся для встречи с планетоидом 2014 MU69 - фото

Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

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В 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 в поясе Койпера

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Межпланетная станция New Horizons вышла из режима гибернации (сна) для подготовки к пролету мимо планетоида 2014 MU69 в поясе Койпера. Об этом сообщает сайт миссии.

Согласно сообщению, пролет на расстоянии около 3,5 тысячи км намечен на 1 января 2019 года, а активную фазу подготовки к нему станция начнет уже в августе этого года.

Изначально New Horizons изучал Плутон и его спутники, в том числе Харон. После пролета Плутона миссия New Horizons продолжилась и теперь он идет в сторону пояса Койпера к астероиду 2014 MU69, открытому телескопом Хаббл в 2014 году.

Последние исследования демонстрируют, что 2014 MU69 вероятно не единый астероид размером от 20 до 40 км, а может представлять собой систему из двух или трех тел, вращающихся вокруг общего центра масс.

Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Текущая позиция New Horizons на запланированной траектории. Зеленый сегмент линии показывает путь, пройденный с момента запуска; красный указывает будущий путь межпланетной станции:

Фото: pluto.jhuapl.edu

Ранее сообщалось, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 в поясе Койпера. Планируемое окончание миссии назначено на 2026 год.

14 июля 2015 года станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону - на расстояние 12,5 тысячи км. 30 октября того же года снимки обратной стороны Плутона были доставлены на Землю и опубликованы. На фото хорошо видны освещенные Солнцем детали на поверхности космического объекта, а также слои атмосферы. 8 апреля 2016 года ученые NASA показали фотографию необычного геологического объекта на ледяном ландшафте карликовой планеты, который очертаниями напоминает гигантского паука.