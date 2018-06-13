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13.06.2018, 06:13

Нидерланды одобрили соглашение с Украиной о суде по MH17

Нидерланды одобрили соглашение с Украиной о суде по MH17 - Фото
Марк Рютте (фото - Getty Images)

Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение в Украине, если осужденные не смогут быть выданы Нидерландам

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Голландские законодатели во вторник, 12 июня, одобрили соглашение, подписанное между Нидерландами и Украиной, с целью облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского Боинга, включая возможность использования видеосвязи. Утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего в Гааге. Об этом сообщае Deutsche Welle.

Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденные не смогут быть выданы Нидерландам. Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

Ранее, 6 июня, правительство Нидерландов заявило, что не видит ответственности властей Украины за катастрофу малайзийского Боинга в 2014 году в небе над Донбассом. "По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - говорилось в письме Стефа Блока депутатам нижней палаты нидерландского парламента.

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Еще раньше, в мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение Боинга на Россию. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпурбыл сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

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Теги: нидерланды, соглашение, MH17, катастрофа рейса MH17, рейс MH17, процесс в Гааге
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