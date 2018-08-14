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14.08.2018, 12:56

Никаких изменений границ на Балканах - Меркель

Никаких изменений границ на Балканах - Меркель - Фото
Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

Территориальная целостность государств западных Балкан установлена и неприкосновенна, отметила канцлер Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила любые изменений границ на Балканах после того, как лидеры Сербии и Косово предложили изменить нынешние границы для переговоров. Об этом сообщает Politico.

"Территориальная целостность государств западных Балкан установлена и неприкосновенна.  Это нужно повторять снова и снова, потому что делаются попытки поговорить о границах, а мы не можем этого делать ", -  подчеркнула Меркель на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем.

По информации СМИ, на встрече в Хельсинки главы США и России якобы договорились о возможном разделе непризнанного Косово. Администрация президента США согласилась, что Косово должно предоставить территорию, северные регионы, Сербии в обмен на признание.

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Теги: ангела меркель, балканы, границы
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