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16.07.2018, 17:38

"Никому не приносят пользы": Италия об отмене санкций против РФ

"Никому не приносят пользы": Италия об отмене санкций против РФ - Фото
Фото: facebook.com/GiuseppeConte64/

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвыни готов вернуться к хорошим отношениям с Россией

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Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года. Об этом Сальвини сообщил на пресс-конференции в Москве, передает РБК.

Политик уточнил, что санкции "никому не приносят пользы", в том числе и экономике Италии. До конца 2018 года правительство страны планирует провести ряд мероприятий для снятия ограничений в отношении РФ.

Сальвини отметил, что Москва и Рим уже "вернулись к хорошим отношениям" в торговле и промышленности.

"Россия должна сидеть за столом переговоров с ведущими странами мира", — заявил вице-премьер. 

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Ранее глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что секторальные санкции против РФ, которые Евросоюз ввел за российскую оккупацию Крыма и войну в Донбассе, не должны возобновляться автоматически. 

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Теги: Маттео Сальвини, санкции, рф, италия
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