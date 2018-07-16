"Никому не приносят пользы": Италия об отмене санкций против РФ

Фото: facebook.com/GiuseppeConte64/

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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвыни готов вернуться к хорошим отношениям с Россией

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Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года. Об этом Сальвини сообщил на пресс-конференции в Москве, передает РБК.

Политик уточнил, что санкции "никому не приносят пользы", в том числе и экономике Италии. До конца 2018 года правительство страны планирует провести ряд мероприятий для снятия ограничений в отношении РФ.

Сальвини отметил, что Москва и Рим уже "вернулись к хорошим отношениям" в торговле и промышленности.

"Россия должна сидеть за столом переговоров с ведущими странами мира", — заявил вице-премьер.

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Ранее глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что секторальные санкции против РФ, которые Евросоюз ввел за российскую оккупацию Крыма и войну в Донбассе, не должны возобновляться автоматически.