"Никому не приносят пользы": Италия об отмене санкций против РФ

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года. Об этом Сальвини сообщил на пресс-конференции в Москве, передает РБК.
Политик уточнил, что санкции "никому не приносят пользы", в том числе и экономике Италии. До конца 2018 года правительство страны планирует провести ряд мероприятий для снятия ограничений в отношении РФ.
Сальвини отметил, что Москва и Рим уже "вернулись к хорошим отношениям" в торговле и промышленности.
"Россия должна сидеть за столом переговоров с ведущими странами мира", — заявил вице-премьер.
Читайте также: Навстречу шторму: новая Италия и старая Европа
Ранее глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что секторальные санкции против РФ, которые Евросоюз ввел за российскую оккупацию Крыма и войну в Донбассе, не должны возобновляться автоматически.