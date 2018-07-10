"Новая жизнь": вдова нобелевского лауреата смогла покинуть Китай

Вдова лауреата Нобелевской премии мира Лю Ся смогла выехать из Китая после многолетнего пребывания под домашним арестом. Об этом сообщает Reuters.
По словам друга Лю, она села в самолет Finnair, который вылетел из Пекина.
Младший брат вдовы диссидента сказал, что Лю Ся уехала "начинать новую жизнь". По пока неподтвержденной информации, Лю Ся вылетела в Германию.
Лю Ся была заключена под домашний арест в 2010 году без предъявления каких-либо обвинений под домашний арест. В мае этого года она заявила, что готова умереть в знак протеста.
13 июля будет годовщина смерти известного правозащитника и диссидента Лю Сяобо. Нобелевский комитет обвинил власти Китая, что он умер преждевременно из-за отсутствия медицинской помощи. За месяц до смерти Лю был переведен из тюрьмы в больницу на северо-востоке Китая из-за рака печени, перешедшего в терминальную стадию.
В немецком МИДе требовали от Пекина разрешить родным скончавшегося выехать из Китая. Комитет Нобелевской премии заявлял, что очень обеспокоен положением Лю Ся и просил Китай освободить ее.