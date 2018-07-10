"Новая жизнь": вдова нобелевского лауреата смогла покинуть Китай

Лю Ся (фото - скриншот с видео)

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Почти год назад умер нобелевский лауреат Лю Сяобо, его жену правозащитники все это время просили выпустить из страны

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Вдова лауреата Нобелевской премии мира Лю Ся смогла выехать из Китая после многолетнего пребывания под домашним арестом. Об этом сообщает Reuters.

По словам друга Лю, она села в самолет Finnair, который вылетел из Пекина.

Младший брат вдовы диссидента сказал, что Лю Ся уехала "начинать новую жизнь". По пока неподтвержденной информации, Лю Ся вылетела в Германию.

Лю Ся была заключена под домашний арест в 2010 году без предъявления каких-либо обвинений под домашний арест. В мае этого года она заявила, что готова умереть в знак протеста.

13 июля будет годовщина смерти известного правозащитника и диссидента Лю Сяобо. Нобелевский комитет обвинил власти Китая, что он умер преждевременно из-за отсутствия медицинской помощи. За месяц до смерти Лю был переведен из тюрьмы в больницу на северо-востоке Китая из-за рака печени, перешедшего в терминальную стадию.

В немецком МИДе требовали от Пекина разрешить родным скончавшегося выехать из Китая. Комитет Нобелевской премии заявлял, что очень обеспокоен положением Лю Ся и просил Китай освободить ее.