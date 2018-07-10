Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 13:45

"Новая жизнь": вдова нобелевского лауреата смогла покинуть Китай

"Новая жизнь": вдова нобелевского лауреата смогла покинуть Китай - Фото
Лю Ся (фото - скриншот с видео)

Почти год назад умер нобелевский лауреат Лю Сяобо, его жену правозащитники все это время просили выпустить из страны

Реклама
Реклама

Вдова лауреата Нобелевской премии мира Лю Ся смогла выехать из Китая после многолетнего пребывания под домашним арестом. Об этом сообщает Reuters.

По словам друга Лю, она села в самолет Finnair, который вылетел из Пекина. 

Младший брат вдовы диссидента сказал, что Лю Ся уехала "начинать новую жизнь". По пока неподтвержденной информации, Лю Ся вылетела в Германию.

Лю Ся была заключена под домашний арест в 2010 году без предъявления каких-либо обвинений под домашний арест. В мае этого года она заявила, что готова умереть в знак протеста. 

13 июля будет годовщина смерти известного правозащитника и диссидента Лю Сяобо. Нобелевский комитет обвинил власти Китая, что он умер преждевременно из-за отсутствия медицинской помощи.  За месяц до смерти Лю был переведен из тюрьмы в больницу на северо-востоке Китая из-за рака печени, перешедшего в терминальную стадию. 

В немецком МИДе требовали от Пекина разрешить родным скончавшегося выехать из Китая. Комитет Нобелевской премии заявлял, что очень обеспокоен положением Лю Ся и просил Китай освободить ее.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Лю Ся, Китай, вдова Лю Сяобо, нобелевский лауреат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Китай переходит на собственные микросхемы
Технологии Китай переходит на собственные микросхемы
Друзья Лю Сяобо требуют от Китая отпустить его вдову
Мир Друзья Лю Сяобо требуют от Китая отпустить его вдову
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 