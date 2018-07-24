Новая встреча Трампа и Путина: в Кремле рассказали подробности

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - пресс-служба Белого дома)

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Практическая подготовка визита пока не начиналась

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Соединенные Штаты Америки предложили провести новую встречу лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в конце 2018 года в Вашингтоне. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков отметил, что в Хельсинки вопрос об организации будущих контактов не обсуждался, но спустя несколько дней американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года.

По его словам, это предложение передал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Помощник президента РФ сообщил, что практическая подготовка новой встречи пока не начиналась.

При этом Ушаков не исключил, что встреча лидеров России и США может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью.