Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 07:29

Новичок был во флаконе духов - брат пострадавшего в Эймсбери

Новичок был во флаконе духов - брат пострадавшего в Эймсбери - Фото
Фото: Getty Images

По словам брата Чарльза Роули, который отравился 30 июня, тот только поднял бутылочку

Реклама
Реклама

Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым отравилась пара в Эйсмбери, было в бутылочке из-под духов. Об этом рассказал брат пострадавшего, передает ВВС.

Мэттью Роули сказал со слов своего брата Чарли, что тот поднял флакон духов. Раньше власти заявляли только о "маленькой бутылочке". В полиции пока не прокомментировали, действительно ли это был флакон. 

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 10 июля Стерджесс скончалась

Британская полиция обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, который ранее пострадал от отравления Новичком, бутылку с этим нервно-паралитическим веществом.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Новичок, отравление, эймсбери
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Отравление в Эймсбери: в доме жертвы нашли бутылку с Новичком
Мир Отравление в Эймсбери: в доме жертвы нашли бутылку с Новичком
Австралия требует от России рассказать, сколько у нее Новичка
Мир Австралия требует от России рассказать, сколько у нее Новичка
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 