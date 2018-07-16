Новичок был во флаконе духов - брат пострадавшего в Эймсбери

Фото: Getty Images

commenthover

По словам брата Чарльза Роули, который отравился 30 июня, тот только поднял бутылочку

Реклама

Реклама

Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым отравилась пара в Эйсмбери, было в бутылочке из-под духов. Об этом рассказал брат пострадавшего, передает ВВС.

Мэттью Роули сказал со слов своего брата Чарли, что тот поднял флакон духов. Раньше власти заявляли только о "маленькой бутылочке". В полиции пока не прокомментировали, действительно ли это был флакон.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 10 июля Стерджесс скончалась.

Британская полиция обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, который ранее пострадал от отравления Новичком, бутылку с этим нервно-паралитическим веществом.