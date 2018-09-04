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04.09.2018, 21:45

Новичок из Эймсбери такой же, каким покушались на Скрипаля - ОЗХО

Новичок из Эймсбери такой же, каким покушались на Скрипаля - ОЗХО - Фото
Cолсбери (фото - Getty Images)

Эксперты Организации по запрещению химического оружия брали образцы после нападений как в Солсбери, так и в Эймсбери

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Организация по запрещению химического оружия подтвердила оценку экспертов Великобритании о том, что во время атаки в Эймсбери был применен нервный агент Новичок такого же типа, что и во время покушения на Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

"Независимый отчет ОЗХО сегодня подтвердил оценку Соединенного Королевства, идентифицировавшую химическое вещество, из-за которого погибла в Эймсбери 8 июля Дон Стерджесс. Это был нервный агент Новичок такого же типа, который использовался во время попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей ранее в этом году", - говорится в сообщении.

Эксперты ОЗХО дважды посетили Британию для сбора образцов после нападений в Солсбери и Эймсбери.

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Чарли Роули и его подругу Дон Стерджесс обнаружили 30 июня 2018 года на южной окраине городка Эймсбери. Оба были без сознания. Стерджесс получила дозу в десять раз большую, чем Сергей Скрипаль и его дочь при отравлении в Солсбери. 10 июля Стерджесс скончалась. Следствие установило, что Роули нашел упаковку женских духов и подарил их Стерджесс. Во флаконе оказалось нервно-паралитическое вещество Новичок. 

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Теги: ОЗХО, эймсбери, атака в солсбери, новичок
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