Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 09:29

Отравление Новичком в Эймсбери: Пара получила большую дозу

Отравление Новичком в Эймсбери: Пара получила большую дозу - Фото
Дон Стерджесс (фото - facebook.com/dawn.sturgess.7)

В полиции отметили, что продолжаются поиски зараженного контейнера, который британцы брали в руки

Реклама
Реклама

44-летняя Дон Стерджесс, которая умерла после того, как попала под действие нервно-паралитического вещества Новичок, получила "большую дозу" яда. Об этом сообщили в  полиции Британии, передает ВВС.

Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, который также отравился Новичком, пока находится в критическом состоянии в больнице.

Полиция продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

По данным полиции, квартира Роули в Эймсбери считается ключевым местом поиска. Команда экспертов в защитных костюмах вчера провела там обыск, работая по 30 минут из-за жары.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 8 июля Стерджесс скончалась.

Читайте также: Наркоман и бездомная - новые жертвы Новичка в Британии

 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Новичок, отравление, дон стерджесс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Новое отравление Новичком в Британии: умерла одна из жертв
Мир Новое отравление Новичком в Британии: умерла одна из жертв
Новое отравление в Британии: мать пострадавшей сделала заявление
Мир Новое отравление в Британии: мать пострадавшей сделала заявление
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 