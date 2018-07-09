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09.07.2018, 06:18

Новое отравление Новичком в Британии: умерла одна из жертв

Новое отравление Новичком в Британии: умерла одна из жертв - Фото
Дон Стерджесс (фото - facebook.com/dawn.sturgess.7)

Дон Стерджесс после отравления 30 июня находилась в реанимации госпиталя Солсбери в тяжелом состоянии

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44-летняя Дон Стерджесс, которая была отравлена нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери, умерла. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники  полиции пытались выяснить, каким образом Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули контактировали с предметом, зараженным Новичком.

О случившемся сообщили семье Стерджесс. С ее родственниками работают сотрудники специальных служб. 

8 июля 2018 года мать Дон Стерджесс заявила, что полиция "держит семью в темноте", не предоставляя деталей относительно отравления.

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30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.

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Теги: Новичок, эймсбери, дон стерджесс
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