Новое отравление Новичком в Британии: умерла одна из жертв

44-летняя Дон Стерджесс, которая была отравлена нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери, умерла. Об этом сообщает Reuters.
Сотрудники полиции пытались выяснить, каким образом Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули контактировали с предметом, зараженным Новичком.
О случившемся сообщили семье Стерджесс. С ее родственниками работают сотрудники специальных служб.
8 июля 2018 года мать Дон Стерджесс заявила, что полиция "держит семью в темноте", не предоставляя деталей относительно отравления.
Читайте также: Скрипаля травили Новичком двое: они давно в России - The Sun
30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.