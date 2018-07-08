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08.07.2018, 07:29

Новое отравление в Британии: полицейский не был отравлен Новичком

Новое отравление в Британии: полицейский не был отравлен Новичком - Фото
Фото: gettyimages.com

В больницу Солсбери за медицинской помощью обратился полицейский из-за новых фактов отравления двух британцев

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Медики Окружного госпиталя Солсбери в Великобритании не обнаружили признаков отравления нервно-паралитическим веществом Новичок у  полицейского, который обратился к ним для оказания помощи. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба полиции графства Уилтшир.

"Рады подтвердить, что полицейского, который обратился за  предварительной медицинской помощью в Окружной госпиталь Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, обследовали - он оказался здоровым", - говорится в сообщении..

Ранее в больницу Солсбери за медицинской помощью обратился полицейский из-за новых фактов  отравления двух британцев нервно-паралитическим веществом Новичок.

30 июня 2018 года в Эймсбери обнаружили мужчину (45 лет) и женщину (44 года): оба были без сознания. Поначалу оперативники подумали, что у них передозировка наркотиками. "Скорую" вызвали в квартиру на Магглтон-роуд, где нашли пару: спустя пять часов фельдшеры также заболели. Сейчас оба пострадавших находятся в критическом состоянии в госпитале Солсбери - там, где лечили Скрипалей.

Полиция перекрыла территорию в городе, где пара могла быть незадолго до потери сознания.

Смотрите также: "Город-призрак": Эймсбери частично перекрыли из-за отравления

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Теги: отравление, полиция, эймсбери
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