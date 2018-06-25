Новосибирцы набили полные пакеты бесплатного торта в День города

Скриншот из видеозаписи

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Жители Новосибирска занимали места в очереди за бесплатным угощением за несколько часов

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Новосибирцы набрали полные пакеты бесплатного торта в День города, люди занимали места в очереди за бесплатным угощением за несколько часов. Об этом сообщил блогер Рустем Адагамов в Twitter.

"Ко Дню города в Новосибирске приготовили огромный торт, чтобы бесплатно угостить им собравшихся горожан. И вот, что получилось", - написал Адагамов и выложил соответствующее видео.

Местные СМИ сообщают, что к 125-летию Новосибирска кондитеры изготовили сибирский пирог весом около двух тонн и длиной 125 метровс начинкой из вишень и яблок. 20 тысяч кусочков раздавали всем желающим, но нашлись и те, кто решил набрать бесплатного угощения впрок в огромные пакеты.

Ко Дню города в Новосибирске приготовили огромный торт, чтобы угостить собравшихся горожан. И вот, что получилось. :-) pic.twitter.com/uZgOXtxGFc — Рустем Адагамов (@adagamov) 25 червня 2018 р.

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"Люди занимали места и стояли до открытия несколько часов. Пакеты под торт приносили с собой. Мы лично встретили пару, у них штук 10 кусков на тарелке было", - пишут очевидцы в соцсетях.

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