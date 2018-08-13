Новые санкции США против РФ: Путин готов встретиться с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

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В МИД РФ прокомментировали возможность проведения встречи президентов двух стран

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Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом после введения новых санкций США, связанных с отравлением Новичком в Британии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" пятого каспийского саммита, который прошел 12 августа.

"Если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, нам казалось, должны объединять Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, то, я думаю, такая встреча состоится. По крайней мере, готовы развивать такие контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств, если, конечно, американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, равноправия и учета позиций друг друга", - сказал Лавров.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов в Англии, какие, как считают СМИ, могут повлиять на ввоз в РФ электроники двойного назначения и их компонентов, в частности, для авиации. Рубль уже отреагировал на такой анонс и подупал.