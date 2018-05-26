Новые столкновения в Секторе Газа: погиб палестинец

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Израильская армия утверждает, что палестинцы пытались разрушить забор на границе и бросили в солдат взрывное устройство

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В результате новых столкновений на границе с Сектором Газы погиб палестинец. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Палестинец скончался от огнестрельных ранений.

Всего в ходе столкновений травмы получили 86 человек: у некоторых огнестрельные ранения, а некоторые пострадали от слезоточивого газа.

По версии Израиля, около 1600 палестинцев бросали в солдат камни и пытались разрушить ограду на границе, поджигали шины и бросили в сторону солдат взрывное устройство.

Столкновение небольших групп палестинцев с израильскими солдатами произошло также на Западном берегу реки Иордан.

В ходе протестов в Секторе Газа израильские военные уже убили 52 палестинца. Белый дом заявил, что ответственность за насилие в регионе несет палестинское исламистское движение ХАМАС.