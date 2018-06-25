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25.06.2018, 15:59

Новым президентом ПАСЕ без конкурентов назначена Мори-Паскье

Новым президентом ПАСЕ без конкурентов назначена Мори-Паскье - Фото
Лилиан Мори-Паскье (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Плюс для Киева в том, что швейцарская социалистка ранее неоднократно критиковала Россию за гибридную агрессию против Украины

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Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы на безальтернативной основе стала депутат из Швейцарии Лилиан Мори-Паскье. Об этом было объявлено сегодня, 25 июня, на заседании ПАСЕ.

Делегаты не голосовали, поскольку Паскье была единственной кандидатурой от социалистов, квота которых на председательство закончится в конце 2019 года. Она известна критикой нынешнего внешнеполитического курса России.

Ранее от социалистов ПАСЕ возглавлял Микеле Николетти. После поражения его политсилы на выборах в Италии он утратил место в делегации в Ассамблее.

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В прошлом году был отправлен в отставку испанский президент ПАСЕ Педро Аграмунт, "засветившийся" в коррупционном скандале с поездкой в Сирию. Его заменил на посту британец Роджер Гейл, а в октябре 2017-го главой Ассамблеи стала киприотка Стелла Кириакидес. Ее в кресле сменил в начале 2018-го итальянец Николетти.

Когда Паскье утвердят на должности, она будет заведовать комитетом, где обсуждают вопрос санкций против России.

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Теги: евросоюз, пасе, лилиан мори-паскье, избрание
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