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18.07.2018, 06:24

Новый уровень: Мэттис открыт к переговорам с Шойгу - Reuters

Новый уровень: Мэттис открыт к переговорам с Шойгу - Reuters - Фото
Джэймс Мэттис (фото - Getty Images)

По информации СМИ, глава Пентагона Джеймс Мэттис готов к встрече с министром обороны России, но сам такой возможности активно не ищет

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис открыт к первым с 2015 года переговорам с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

О возможности встречи заговорили после саммита в Хельсинки между главами государств.

Переговоры между Мэттисом и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу должны стать следующим шагом к более регулярным политическим дискуссиям на высшем уровне двух ядерных держав. 

Два чиновника в США анонимно сообщили, что Мэттис открыт к переговорам - личным или по телефону, хотя сам активно и не ищет такой возможности. В Пентагоне эту информацию не прокомментировали - сказали, что не получали от Москвы никаких предложений. 

В конце июня американские СМИ отмечали, что между президентом США Дональдом Трампом и Мэттисом нарастает напряженность отношений: американский лидер все меньше прислушивается к мнению министра и не советуется с ним перед важными решениями по стратегическим темам.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

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Теги: пентагон, переговоры, джеймс мэттис, сергей шойгу
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