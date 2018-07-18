Новый уровень: Мэттис открыт к переговорам с Шойгу - Reuters

Джэймс Мэттис (фото - Getty Images)

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По информации СМИ, глава Пентагона Джеймс Мэттис готов к встрече с министром обороны России, но сам такой возможности активно не ищет

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис открыт к первым с 2015 года переговорам с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

О возможности встречи заговорили после саммита в Хельсинки между главами государств.

Переговоры между Мэттисом и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу должны стать следующим шагом к более регулярным политическим дискуссиям на высшем уровне двух ядерных держав.

Два чиновника в США анонимно сообщили, что Мэттис открыт к переговорам - личным или по телефону, хотя сам активно и не ищет такой возможности. В Пентагоне эту информацию не прокомментировали - сказали, что не получали от Москвы никаких предложений.

В конце июня американские СМИ отмечали, что между президентом США Дональдом Трампом и Мэттисом нарастает напряженность отношений: американский лидер все меньше прислушивается к мнению министра и не советуется с ним перед важными решениями по стратегическим темам.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.