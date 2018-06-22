NYT: В США планируют разместить детей-мигрантов на военных базах

Фото: gettyimages.com

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На базах могут также быть размещены семьи мигрантов в целом, отмечают источники в Минобороны США

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В Пентагоне готовят специальные центры на военных базах для того, чтобы разместить в них 20 тысяч детей-мигрантов без сопровождения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.

По данным СМИ, на базах могут также быть размещены семьи мигрантов в целом.

В оборонном ведомстве США обсуждают возможность предоставления помещений на трех военных объектах в Техасе и на одном - в Арканзасе.

"У нас есть беженцы. У нас есть люди, изгнанные из их домов землетрясениями и ураганами. Мы делаем все, что в интересах страны", - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис на запрос журналистов.

Он не стал уточнять, будут ли мигранты размещены на военных базах.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

19 июня сообщалось, что сотни детей нелегальных мигрантов из Мексики содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении