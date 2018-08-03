О чем говорили первые астронавты на Луне: NASA выложило аудио

Фото: пресс-служба NASA

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Космический корабль с Нилом Армстронгом и Баззом Олдриным сел на Луну 20 июля 1969 года, а их коллега Майкл Коллинз оставался на орбите спутника Земли

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Аэрокосмическое управление США выложило в публичный доступ более 19 тысяч часов аудиозаписей, которые сделаны во время исторической лунной миссии Apollo 11. Об этом сообщил канал Vice.com.

Для архива были оцифрованы 170 магнитофонных лент по 30 записей каждая.

На "пленках" слышны разговоры, команды и даже шутки между ЦУП и астронавтами, реплики диспетчеров и различных специалистов первой пилотируемой миссии к Луне, которая началась со старта 16 июля 1969 года и завершилась восемь суток спустя.

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Удобно оформленный архив находится здесь.