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17.07.2018, 20:22

Обама: Авторитарные политики совсем стыд потеряли

Обама: Авторитарные политики совсем стыд потеряли - Фото
Барак Обама (фото - facebook.com/barackobama)

Бывший президент США раскритиковал популистские движения и их стремление к авторитаризму

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Экс-президент США Барак Обама на следующий день после встречи Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в Хельсинки выступил с речью в Йоханнесбурге (Южная Африка). Обама призвал сохранить демократию и предупредил о росте "политики авторитарных правителей". Об этом сообщает CNN.

Визит Обамы в Южную Африку приурочен к 100-летию со дня рождения Нельсона Манделы.

В своей речи Обама раскритиковал популистские движения и их стремление к авторитаризму во всем мире и высмеял "полную потерю стыда среди политических лидеров".

Обама ни разу не назвал имени нынешнего лидера США Дональда Трампа, но при этом подверг критике ценности президента.

"Появилась политика страха, обиды и экономии, и эта политика сейчас развивается со скоростью, которая казалась невероятной несколько лет назад, - сказал Обама. - Я не паникер, я просто заявляю о фактах. Оглянитесь, политика авторитаризма растет. Остается лишь имитация демократии".

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. 

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Теги: барак обама, дональд трамп, владимир путин
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