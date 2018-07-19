Обиделись: Лавров уже не хочет ехать в осеннюю Грецию

Сергей Лавров (фото - Getty Images)

commenthover

Ранее Афины обвинили Кремль в попытках сорвать соглашение Греции с Македонией, которая намерена войти в НАТО, и выслали за это российских дипломатов

Реклама

Реклама

Запланированный на сентябрь визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Афины "утрачивает актуальность" из-за разгоревшегося дипломатического скандала между странами. Об этом со ссылкой на российского посла в греческой столице Андрея Маслова пишет агентство Голос Америки.

13 июля 2018 года Греция выслала двух дипломатов РФ, обвинив их в финансировании определенных групп для срыва соглашения о смене названия Македонии и подписании "мировой" с этой страной. Также был запрещен въезд в Грецию двум другим дипломатам РФ.

Маслов подчеркнул, что Россия вышлет двух греческих дипломатов "в соответствии с существующей практикой".

Спикер МИД РФ заявила на вчерашнем брифинге, что "под сильнейшим давлением, в частности, Великобритании" Грецию "втянули в многоэтапную игру", к которой "вовсю подключились и американские партнеры".

Читайте также: Премьер Черногории: РФ пыталась сорвать наше вступление в НАТО

Ранее Македония заключила сделку с Грецией о переименовании себя в Северную Македонию - с тем, чтобы Афины разблокировали переговоры Скопье о членстве страны в ЕС и НАТО. Греция обвинила Кремль в "неуважении".

16 июля премьер Македонии Зоран Заев обвинил греческого бизнесмена в связях с РФ и финансировании подобных акций протеста.