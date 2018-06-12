Официально: на картах мира появится Республика Северная Македония

Зоран Заев и Алексис Ципрас (фото - slobodnaevropa.org)

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Это название решение признано Грецией и международным сообществом

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Македония получила новое название. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает Радио Свобода.

"Уважаемые сограждане, у нас есть историческое решение ... Название Республика Северная Македония с переводом на все языки для повсеместного потребления", - заявил он.

В Twitter политик добавил, что данное решение признано Грецией и международным сообществом.

"Больше нет БЮРМ (Бывшая югославская республика Македония - официальное название страны - ред). Больше нет международных соглашений, в которых не допускался бы македонский язык. Мы решаем вековой вопрос. Мы сами по себе, и это окончательно признают все наши соседи, Греческая Республика и международное сообщество", - написал он.

Рнаее сегодня, 12 июня, стало известно, что Греция согласилась на переименование Македонии, что облегчит европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.