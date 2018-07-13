Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.07.2018, 10:46

"Он - враг": Джон Маккейн дал Трампу пару советов насчет Путина

"Он - враг": Джон Маккейн дал Трампу пару советов насчет Путина - Фото
Джон Маккейн с американскими военными (фото - twitter.com/SenJohnMcCain)

Перед встречей президентов США и России в Хельсинки сенатор из штата Аризона попросил хозяина Белого дома не забывать, с кем он ведет перенговоры

Реклама
Реклама

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн посоветовал президенту США Дональду Трампу на встрече с коллегой из РФ Владимиром Путиным помнить, кто перед ним сидит, и быть жестче. Об этом он написал у себя в Twitter.

Встреча Трамп-Путин состоится в Хельсинки 16 июля.

Как выразился сенатор, хозяину Белого дома нельзя забывать, что Путин - "ни друг, ни конкурент США".

"Путин - наш враг, и не потому, что мы так хотим, а потому, что он выбрал это. Он решил вторгнуться в Украину и аннексировать Крым. Он решил помочь Асаду убивать сирийцев. Он решил атаковать наши выборы и подорвать демократию по всему земному шару", - перечислил Маккейн.

По мнению сенатора, президенту США пора бы "повернуть в обратную сторону тенденцию оказывать противникам Америки уважение и почет, которые нужны нашим союзникам".

"Ему нужно быть жестким с Путиным и продемонстрировать готовность защитить США и наших союзников от тех, кто нам угрожает", - подчеркнул Маккейн.

Читайте также: Трампу напомнили, почему у Путина "не все окей"

Кроме того, визит Трампа на саммит НАТО в Брюсселе он назвал "разочаровывающим", но таким, который "не стал сюрпризом".

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, переговоры, джон маккейн, хельсинки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дональду Трампу напомнили, почему у Путина "не все окей"
Мир Дональду Трампу напомнили, почему у Путина "не все окей"
Помпео поедет с Трампом в Хельсинки и встретится с Лавровым
Мир Помпео поедет с Трампом в Хельсинки и встретится с Лавровым
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 