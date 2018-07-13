"Он - враг": Джон Маккейн дал Трампу пару советов насчет Путина

Джон Маккейн с американскими военными (фото - twitter.com/SenJohnMcCain)

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Перед встречей президентов США и России в Хельсинки сенатор из штата Аризона попросил хозяина Белого дома не забывать, с кем он ведет перенговоры

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Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн посоветовал президенту США Дональду Трампу на встрече с коллегой из РФ Владимиром Путиным помнить, кто перед ним сидит, и быть жестче. Об этом он написал у себя в Twitter.

Встреча Трамп-Путин состоится в Хельсинки 16 июля.

Как выразился сенатор, хозяину Белого дома нельзя забывать, что Путин - "ни друг, ни конкурент США".

"Путин - наш враг, и не потому, что мы так хотим, а потому, что он выбрал это. Он решил вторгнуться в Украину и аннексировать Крым. Он решил помочь Асаду убивать сирийцев. Он решил атаковать наши выборы и подорвать демократию по всему земному шару", - перечислил Маккейн.

По мнению сенатора, президенту США пора бы "повернуть в обратную сторону тенденцию оказывать противникам Америки уважение и почет, которые нужны нашим союзникам".

"Ему нужно быть жестким с Путиным и продемонстрировать готовность защитить США и наших союзников от тех, кто нам угрожает", - подчеркнул Маккейн.

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Кроме того, визит Трампа на саммит НАТО в Брюсселе он назвал "разочаровывающим", но таким, который "не стал сюрпризом".