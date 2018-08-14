ООН назвала, сколько боевиков-исламистов остаются в Сирии и Ираке

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Формально Исламское государство потерпело поражение в Сирии и Ираке, но там все еще тысячи боевиков-исламистов

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В Ираке и Сирии остаются до 30 тысяч боевиков террористической организации Исламское государство. Об этом говорится в отчете ООН, передает Радио Свобода.

В числе боевиков также и "значительная часть" иностранных бойцов. В двух странах, в которых формально ИГ потерпело поражение, в общем одинаковое число боевиков.

По информации экспертов, много сил ИГ переместились в Афганистан, где у организации от 3,5 до 4 тысяч бойцов и эта цифра постоянно растет.

В декабре прошлого года иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявлял, что силы ИГ в регионе в основном разгромлены. Однако сейчас они, изменив тактику, продолжают вести партизанские действия и совершать террористические вылазки в районе сирийско-иракской границы.

В июле 2017 года президент Сирии Башар Асад с решающей помощью России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных его противниками с 2011 года, когда в стране началась война.