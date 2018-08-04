ООН назвала число погибших с начала года беженцев

мигранты на судне

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За это время Средиземное море пересекли более 60 тысяч мигрантов

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За первые семь месяцев 2018 года в Средиземном море погибли более 1500 мигрантов и беженцев, пытавшихся добраться Европы. Об этом говорится в сообщении управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН.

За это время Средиземное море пересекли более 60 тысяч мигрантов, что вдвое меньше показателя 2017 года.

По словам спецпосланника по вопросам Средиземноморья Винсана Коштеля, нелегальные перевозчики зачастую используют лодки, не пригодные для морских перевозок.

«Чтобы спасти жизни на море, мы должны принять все меры для привлечения к ответственности тех, кто получает прибыль от эксплуатации уязвимых людей», - отметил Коштель.

Больше всего мигрантов с начала года прибыли в Испанию - 23,5 тысячи, в Италию - 18500 и в Грецию - 16000.

4 июля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что к 2020 году для предотвращения миграционного кризиса в ЕС внешние границы Европейского Союза будут охранять 10 тысяч пограничников.