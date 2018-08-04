Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.08.2018, 16:17

ООН назвала число погибших с начала года беженцев

ООН назвала число погибших с начала года беженцев - Фото
мигранты на судне

За это время Средиземное море пересекли более 60 тысяч мигрантов

Реклама
Реклама

За первые семь месяцев 2018 года в Средиземном море погибли более 1500 мигрантов и беженцев, пытавшихся добраться Европы. Об этом говорится в сообщении управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН.

За это время Средиземное море пересекли более 60 тысяч мигрантов, что вдвое меньше показателя 2017 года.

По словам спецпосланника по вопросам Средиземноморья Винсана Коштеля, нелегальные перевозчики зачастую используют лодки, не пригодные для морских перевозок.

«Чтобы спасти жизни на море, мы должны принять все меры для привлечения к ответственности тех, кто получает прибыль от эксплуатации уязвимых людей», - отметил Коштель.

Больше всего мигрантов с начала года прибыли в Испанию - 23,5 тысячи, в Италию - 18500 и в Грецию - 16000.

4 июля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что к 2020 году для предотвращения миграционного кризиса в ЕС внешние границы Европейского Союза будут охранять 10 тысяч пограничников.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ООН, мигранты, средиземное море
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Число беженцев в мире равно населению Таиланда - ООН
Мир Число беженцев в мире равно населению Таиланда - ООН
В Средиземном море за выходные спасли более тысячи мигрантов
Мир В Средиземном море за выходные спасли более тысячи мигрантов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 