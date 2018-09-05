ООН обсудит ситуацию в Сирии 7 сентября - Хейли

Никки Хейли Фото: flickr.com/photos/us-mission

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Посол США в ООН заявила, что "если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать"

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Совет Безопасности ООН проведет встречу по ситуации в провинции Идлиб, которую удерживают выступающие против режима диктатора Башара Асада вооруженные группировки в Сирии. Об этом сообщила посол США в ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

"Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать", - сказала Хейли, имея в виду правительство Асада и его союзников Россию и Иран.

Она подчеркнула, что "они не могут нападать на своих людей".

"Мы не собираемся позволять себя дурачить. Если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать", - подчеркнула она.

Российские и сирийские самолеты нанесли удар в провинции Идлиб, погибли 13 мирных жителей.

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