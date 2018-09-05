Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 06:51

ООН обсудит ситуацию в Сирии 7 сентября - Хейли

ООН обсудит ситуацию в Сирии 7 сентября - Хейли - Фото
Никки Хейли Фото: flickr.com/photos/us-mission

Посол США в ООН заявила, что "если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать"

Реклама
Реклама

Совет Безопасности ООН проведет встречу по ситуации в провинции Идлиб, которую удерживают выступающие против режима диктатора Башара Асада вооруженные группировки в Сирии. Об этом сообщила посол США в ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

"Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать", - сказала Хейли, имея в виду правительство Асада и его союзников Россию и Иран.

Она подчеркнула, что "они не могут нападать на своих людей".

"Мы не собираемся позволять себя дурачить. Если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать", - подчеркнула она.

Российские и сирийские самолеты нанесли удар в провинции Идлиб, погибли 13 мирных жителей.

Читайте также: Трамп: РФ и Иран совершат ошибку, если "бездумно" атакуют Идлиб

 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Никки Хейли, ООН
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
РФ и Башар Асад нанесли авиаудар по Идлибу: погибли мирные жители
Мир РФ и Башар Асад нанесли авиаудар по Идлибу: погибли мирные жители
ВВС Израиля нанесли ракетные удары в Сирии - СМИ
Мир ВВС Израиля нанесли ракетные удары в Сирии - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 