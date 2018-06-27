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27.06.2018, 06:53

ООН: потребление наркотиков в мире достигло рекордных уровней

ООН: потребление наркотиков в мире достигло рекордных уровней - Фото
Фото: Ирин/Ш. Киммонс

По данным ООН, женщины "подсаживаются" на наркотики быстрее, чем мужчины

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Порядка 275 млн человек - примерно 5,6% жителей мира - в возрасте 15-64 лет хотя бы раз употребляли наркотики. Такие данные за 2017 год приводит управление ООН по наркотикам и преступности.

Наиболее широко распространенным средством был каннабис: хотя бы раз его попробовали 192 млн человек, в том числе 13,8 млн молодых людей в возрасте 15-16 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году из-за наркозависимости и сопутствующих болезней, в частности, ВИЧ и гепатита С, умерли 450 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что расширяется потребление новых психоактивных веществ, а также применение в немедицинских целях рецептурных препаратов.

Больше всего потребителей наркотиков – среди молодежи от 12 до 25 лет, которые принимают их в клубах, на вечеринках, в компании друзей, а беспризорники – на улице.

При этом стремительно растут масштабы потребления наркотиков людьми старше 40 лет. Эта тенденция, по мнению авторов доклада, требует пристального внимания. "Они также выделили особенности женской наркомании: так же, как и мужчины, они употребляют опиоиды, предназначенные для использования в качестве лекарств, итранквилизаторы, но, попробовав наркотические средства, женщины начинают употреблять алкоголь, марихуану, кокаин и опиоиды все чаще и чаще и у них быстрее, чем у мужчин возникает наркотическая  зависимость", - отмечается в сообщении.

Согласно докладу, производство опиума за последние два года выросло на 65% и составляет 10 500 тонн в год. Рекордных уровней достигло и распространение кокаина и каннабиса, который остается самым популярным наркотиком – в 2017 году его хоть раз пробовали 192 миллиона человек. Эта цифра отражает 16%  рост, сопоставимый с ростом населения Земли. 

12 марта 2018 года в Одессе сотрудники СБУ задержали местного жителя и его сообщницу по подозрению в организации канала контрабанды в Украину психотропных веществ.

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Теги: ООН, наркотики, зависимость
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