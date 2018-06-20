Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 07:20

ООН: Три четверти стрелкового оружия - в руках гражданских лиц

ООН: Три четверти стрелкового оружия - в руках гражданских лиц - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ежегодно жертвами стрелкового оружия становятся 500 тысяч человек, оно является причиной 90% всех случаев гибели людей в зонах конфликтов

Реклама
Реклама

В ООН обеспокоены в связи с массовым хранением стрелкового оружия в мире в руках гражданского населения, а также его нелегальными оборотами в зонах конфликтов и на черном рынке. Об этом заявили во вторник организаторы и участники третьей Конференции ООН по вопросам искоренения незаконной торговли легких вооружений, сообщает Центр новостей ООН.

"На сегодняшний день в мире насчитывается 900 млн единиц стрелкового оружия. Три четверти этих запасов находятся в руках гражданских лиц", - заявила во время конференции высокий представитель генсека ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу.

Она также подчеркнула, что многие гражданские получают доступ к оружию на нелегальной основе и пользуются им без лицензии. Сегодня "черный рынок" стрелкового оружия подпитывается потоками легких вооружений из зон конфликта. При этом, огромные запасы малого стрелкового оружия оказываются в руках террористов.

Как отметил в этой связи председатель конференции, посол Франции Жан-Клод Брюне, о малом стрелковом оружии редко пишут в новостях, но оно становится причиной ежедневной гибели людей. "Ежегодно жертвами стрелкового оружия становятся 500 тысяч человек. Оно является причиной 90% всех случаев гибели людей в зонах конфликтов", - заявил дипломат.

В 2001 году государства-члены ООН единогласно приняли Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. Это единственный универсальный документ, касающийся именно этих видов вооружений.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: оружие, ООН, гражданские лица, стрелковое оружие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Боевикам отменили ограничения на стрелковое оружие - разведка
Происшествия Боевикам отменили ограничения на стрелковое оружие - разведка
Сколько жителей будет в Украине к 2050 году: прогноз ООН
Общество Сколько жителей будет в Украине к 2050 году: прогноз ООН
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 