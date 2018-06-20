ООН: Три четверти стрелкового оружия - в руках гражданских лиц

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Ежегодно жертвами стрелкового оружия становятся 500 тысяч человек, оно является причиной 90% всех случаев гибели людей в зонах конфликтов

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В ООН обеспокоены в связи с массовым хранением стрелкового оружия в мире в руках гражданского населения, а также его нелегальными оборотами в зонах конфликтов и на черном рынке. Об этом заявили во вторник организаторы и участники третьей Конференции ООН по вопросам искоренения незаконной торговли легких вооружений, сообщает Центр новостей ООН.

"На сегодняшний день в мире насчитывается 900 млн единиц стрелкового оружия. Три четверти этих запасов находятся в руках гражданских лиц", - заявила во время конференции высокий представитель генсека ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу.

Она также подчеркнула, что многие гражданские получают доступ к оружию на нелегальной основе и пользуются им без лицензии. Сегодня "черный рынок" стрелкового оружия подпитывается потоками легких вооружений из зон конфликта. При этом, огромные запасы малого стрелкового оружия оказываются в руках террористов.

Как отметил в этой связи председатель конференции, посол Франции Жан-Клод Брюне, о малом стрелковом оружии редко пишут в новостях, но оно становится причиной ежедневной гибели людей. "Ежегодно жертвами стрелкового оружия становятся 500 тысяч человек. Оно является причиной 90% всех случаев гибели людей в зонах конфликтов", - заявил дипломат.

В 2001 году государства-члены ООН единогласно приняли Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. Это единственный универсальный документ, касающийся именно этих видов вооружений.