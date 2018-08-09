Опасный ураган Гектор мчит к популярным курортам в Тихом океане

Фото: instagram/astro_ricky

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Жителям и отдыхающим на Гавайских островах рекомендовали уточнить правила поведения во время урагана

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Мощный тропический ураган Гектор, который сформировался в Тихом океане, продолжает набирать силу и направляется в сторону Гавайских островов. Об этом 5 августа сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).



Тропический шторм Гектор был зафиксирован спутником GPM NASA еще 31 июля. Фотографии циклона со станции МКС опубликовал астронавт NASA Рикки Арнольд.

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Фото: instagram/astro_ricky

По данным земной обсерватории NASA, шторм может привести к высоким и опасным волнам у берегов Гавайских островов, которые способны затопить территории на высоте до трех метров над уровнем моря.

Местным жителям и отдыхающим рекомендовали уточнить правила поведения во время урагана.

Гектору присвоили четвертую категорию, предпоследний класс опасности. По данным на 8 августа, максимальная скорость ветра в эпицентре циклона составляла 209 км/ч.

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Фото: earthobservatory.nasa.gov

25 июля сообщалось, что над Черным морем пронесся необычный двойной смерч.