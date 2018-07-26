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26.07.2018, 16:58

Оползень в Непале убил 8 человек, еще 12 пострадали

Оползень в Непале убил 8 человек, еще 12 пострадали - Фото
Иллюстративное фото: Getty Images

Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести, доступ в регион осложнен плохими погодными условиями

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На севере Непала 8 человек погибли и 12 пострадали в результате схода оползня в районе Расува. Один человек объявлен пропавшим без вести, сообщает The Kathmandu Post.

Оползни в регионе вызваны затянувшимися проливными дождями. Под оползнем оказались несколько жилых построек, гостиница и автомобили.

На месте происшествия работают спасатели и военнослужащие. Медики оказали помощь пострадавшим и доставили их в больницу. Семь человек получили незначительные травмы и уже вернулись домой. Остальные находятся в тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести. Доступ в Расуву осложнен плохими погодными условиями и сходом новых оползней на дороги. Из-за затянувшихся проливных дождей в регионе временно отсутствует телефонная связь и электроэнергия.

Правоохранители направят в регион спасателей для ликвидации последствий.

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В Греции продолжаются лесные пожары. 26 июля количество погибших в результате масштабных пожаров увеличилось до 83 человек. Без вести пропавшими остаются более 100 человек. Спасатели продолжают их поиски.

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Теги: пропавший без вести, погибшие, пострадавшие, оползень, непал, район Расува, Катманду
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