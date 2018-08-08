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08.08.2018, 20:40

Оппозиционный блок не доплатил Манафорту $2,4 млн - свидетель

Оппозиционный блок не доплатил Манафорту $2,4 млн - свидетель - Фото
Пол Манафорт (фото - Getty Images)

Политтехнолог целый год пытался получить свои деньги

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Оппозиционный блок остался должен американскому политтехнологу Полу Манафорту 2,4 миллиона долларов за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году. Об этом сообщил ключевой свидетель по делу Манафорта и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс, передает Радио Свобода.

Он отметил, что на протяжении 2015 года Манафорт пытался вернуть деньги.

Гейтс добавил, что Оппозиционный блок был последним клиентом политтехнолога в Украине.

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича. По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным.

Гейтс признался, что на пару с Манафортом сознательно совершал банковское и налоговое мошенничество.

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Теги: Оппозиционный блок, пол манафорт, Рик Гейтс
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