Оппозиция Италии требует расследовать вмешательство РФ в выборы

Флаг Италии Фото: facebook.com/GiuseppeConte64/

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Американцы выяснили, что Кремль использовал Twitter для поддержки итальянских праворадикалов

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Представители оппозиционной итальянской Демократической партии потребовали учредить парламентскую комиссию для проведения расследования возможного вмешательства России в ход выборов путем распространения дезинформации. Об этом пишет Virgilio.

С подобной инициативой выступили депутаты Микеле Анцальди (комитет по культуре) и Кармело Мичели (комитет по вопросам правосудия).

"То, что в России создана целая машина с распространения фальшивых новостей, которая работает против Демократической партии и в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги" - очень серьезный факт, который подтверждают сведения американских следователей. Итальянцы имеют право знать, манипулировали ли их мнением с помощью механизмов пропаганды РФ", - говорится в их заявлении.

1 августа на американском сайте FiveThirthyEight опубликовали данные о том, что Twitter использовался Москвой для пропаганды в пользу "Движения "5 звезд" и "Лиги", которые в итоге набрали большинство голосов на парламентских выборах 4 марта и впоследствии сформировали коалиционное правительство. Данные сайта опираются на расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что РФ повлияла на исход президентских выборов и была связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.