Опрос: 60% поляков боятся возможного конфликта между НАТО и РФ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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67% опрошенных поляков поддерживают размещение на территории страны войск стран НАТО

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В Польше увеличилось количество тех, кто боится возможного конфликта между государствами НАТО и Россией. Таковы результаты опроса центра CBOS, сообщает Interia.pl.

Отвечая на вопрос, не боятся ли они, что действия государств НАТО в Сирии могут привести к конфликту с Россией, утвердительно ответили 59% респондентов.

24% не опасаются такого развития ситуации. Летом 2016 года возможного конфликта НАТО с Россией опасались 56% респондентов.

Согласно данным опроса, значительно возросло количество поляков, которые поддерживают размещение на территории Польши войск стран НАТО – до 67%. Против этого высказались 22% поляков.

У 79% опрошенных отмечается положительное отношение к членству Польши в НАТО. В 2017 году их было на уровне 76% .

3 июня 2018 года в странах Балтийского региона (Латвии, Литве, Эстонии) и Польше стартовали военные учения НАТО Saber Strike в которых примут участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран.