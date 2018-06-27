Организация по запрету химоружия получила право называть виновных

Борис Джонсон

commenthover

Инициатором предоставления ОЗХО таких полномочий выступила Великобритания

Реклама

Реклама

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак. Об этом сообщает Reuters.

За соответствующее решение в ходе специального заседания в Гааге проголосовали две трети государств-членов организации. Инициатором голосования выступила Великобритания.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что результаты этого голосования позволят ОЗХО не только идентифицировать применение химического оружия, но и указывать на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность за такие атаки.

Вопрос приобрел особую актуальность после совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также применения химического оружия против российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.