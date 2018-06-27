Организация по запрету химоружия получила право называть виновных

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак. Об этом сообщает Reuters.
За соответствующее решение в ходе специального заседания в Гааге проголосовали две трети государств-членов организации. Инициатором голосования выступила Великобритания.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что результаты этого голосования позволят ОЗХО не только идентифицировать применение химического оружия, но и указывать на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность за такие атаки.
Вопрос приобрел особую актуальность после совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также применения химического оружия против российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.