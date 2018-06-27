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27.06.2018, 20:23

Организация по запрету химоружия получила право называть виновных

Организация по запрету химоружия получила право называть виновных - Фото
Борис Джонсон

Инициатором предоставления ОЗХО таких полномочий выступила Великобритания

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак. Об этом сообщает Reuters.

За соответствующее решение в ходе специального заседания в Гааге проголосовали две трети государств-членов организации. Инициатором голосования выступила Великобритания.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что результаты этого голосования позволят ОЗХО не только идентифицировать применение химического оружия, но и указывать на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность за такие атаки.

Вопрос приобрел особую актуальность после совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также применения химического оружия против российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

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Теги: ОЗХО, химатака
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