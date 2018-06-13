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13.06.2018, 07:15

Осло просит США удвоить численность своего военного контингента

Осло просит США удвоить численность своего военного контингента - Фото
Фото: gettyimages.com

Власти Норвегии хотят, чтобы количество солдат США в стране было увеличено с 330 до 700 человек

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Норвежские власти намерены удвоить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Правительство в Осло, руководство страны планирует обратиться с соответствующей просьбой к Вашингтону.

"В случае положительного решения, численность отряда достигнет 700 человек. В 2017 году в Норвегию прибыли 330 морских пехотинцев из США, что вызвало недовольство российской стороны", - отмечается в сообщении.

Норвежское правительство хочет, чтобы военные расположились на севере страны, ближе к границе с РФ.

В Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии с нынешних шести месяцев до пяти лет.

"Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса", - подчеркнул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен. Российское посольство в Осло пока не прокомментировало инициативу норвежской стороны.

На прошлой неделе девять стран-членов НАТО, включая Болгарию, Венгрию и Польшу, попросили руководство Альянса поднять вопрос об увеличении военного присутствия в своем регионе. 

13 октября 2017 года сообщалось, что Норвегия разместит недалеко от границы с государством-агрессором Россией бронетанковый батальон.

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Теги: нато, норвегия, граница с РФ
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