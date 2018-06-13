Осло просит США удвоить численность своего военного контингента

Норвежские власти намерены удвоить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Правительство в Осло, руководство страны планирует обратиться с соответствующей просьбой к Вашингтону.
"В случае положительного решения, численность отряда достигнет 700 человек. В 2017 году в Норвегию прибыли 330 морских пехотинцев из США, что вызвало недовольство российской стороны", - отмечается в сообщении.
Норвежское правительство хочет, чтобы военные расположились на севере страны, ближе к границе с РФ.
В Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии с нынешних шести месяцев до пяти лет.
"Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса", - подчеркнул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен. Российское посольство в Осло пока не прокомментировало инициативу норвежской стороны.
На прошлой неделе девять стран-членов НАТО, включая Болгарию, Венгрию и Польшу, попросили руководство Альянса поднять вопрос об увеличении военного присутствия в своем регионе.
13 октября 2017 года сообщалось, что Норвегия разместит недалеко от границы с государством-агрессором Россией бронетанковый батальон.