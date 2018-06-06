Осужденный по российскому делу юрист депортирован из США

Алекс ван дер Цваан (фото - Getty Images)

commenthover

Голландский юрист отбыл 30-дневное заключение в тюрьме и через день его депортировали на родину

Реклама

Реклама

Фигурант дела о вмешательстве РФ в выборы в США голландский юрист Алекс ван дер Сваан депортирован из Соединенных Штатов в Нидерланды. Об этом сообщает Голос Америки.

Ван дер Сваан был приговорен к 30 дням заключения за дачу ФБР ложных показаний. Его передали голландским властям через день после отбывания наказания в федеральной тюрьме штата Пенсильвания.

Юрист также должен выплатить 20 тысяч штрафа.

Алекс ван дер Сваан - зять российского миллиардера Германа Хана и бывший юрист голландской компании. Он признал себя виновным в даче ложных показаний. По информации ФБР, ван дер Сваан удалил электронную переписку с помощником Пола Манафорта Риком Гейтсом.

В 2012 году Алекс ван дер Сваан участвовал в подготовке заказанного режимом Виктора Януковича доклада о суде над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. На допросе в ноябре 2017 года он пытался свести к минимуму свою роль в этом процессе.

По версии следователей, в сентябре 2016 года юрист контактировал с Гейтсом, а также неким "лицом А." в Украине.