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06.06.2018, 09:35

Осужденный по российскому делу юрист депортирован из США

Осужденный по российскому делу юрист депортирован из США - Фото
Алекс ван дер Цваан (фото - Getty Images)

Голландский юрист отбыл 30-дневное заключение в тюрьме и через день его депортировали на родину

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Фигурант дела о вмешательстве РФ в выборы в США голландский юрист Алекс ван дер Сваан депортирован из Соединенных Штатов в Нидерланды. Об этом сообщает Голос Америки.

Ван дер Сваан был приговорен к 30 дням заключения за дачу ФБР ложных показаний. Его передали голландским властям через день после отбывания наказания в федеральной тюрьме штата Пенсильвания. 

Юрист также должен выплатить 20 тысяч штрафа. 

Алекс ван дер Сваан - зять российского миллиардера Германа Хана и бывший юрист голландской компании. Он признал себя виновным в даче ложных показаний. По информации ФБР, ван дер Сваан удалил электронную переписку с помощником Пола Манафорта Риком Гейтсом. 

В 2012 году Алекс ван дер Сваан участвовал в подготовке заказанного режимом Виктора Януковича доклада о суде над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. На допросе в ноябре 2017 года он пытался свести к минимуму свою роль в этом процессе.

По версии следователей, в сентябре 2016 года юрист контактировал с Гейтсом, а также неким "лицом А." в Украине.

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Теги: вмешательство РФ, США, депортация, Алекс ван дер Сваан
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