Отдохнул в Иране, ушел в отставку: в Норвегии скандал с министром

Норвежский министр рыбхоза Пер Сандберг вынужден был уйти в отставку, так как "небезопасно" ездил на отдых в Иран. Вместе с уходом с поста он также перестал занимать должность замглавы Партии прогресса, пишет сайт местного канала NRK.
Сандберг побывал в Иране вместе с подругой - уроженкой этой страны - в прошлом месяце, однако заранее не уведомил канцелярию премьера, куда едет.
Выкладывая фото в соцсети из Ирана, официально он рассказал о поездке лишь через два дня после возвращения домой.
Пер Сандберг в Иране:
Спецслужбы страны проверяют его служебный мобильный телефон, который он взял с собой в поездку, несмотря на то, что смартфон содержал конфиденциальную переписку с членами правительства.
Полиция также проверяет возможные связи подруги чиновника с иранскими спецслужбами.
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