Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.08.2018, 08:11

Отдохнул в Иране, ушел в отставку: в Норвегии скандал с министром

Отдохнул в Иране, ушел в отставку: в Норвегии скандал с министром - Фото
Пер Сандберг (фото - facebook.com/Per.Sandberg.FrP)

По словам премьера страны Эрны Сульберг, Пер Сандберг "даже сам" попросил об отставке, потому что провинился по части безопасности поездки

Реклама
Реклама

Норвежский министр рыбхоза Пер Сандберг вынужден был уйти в отставку, так как "небезопасно" ездил на отдых в Иран. Вместе с уходом с поста он также перестал занимать должность замглавы Партии прогресса, пишет сайт местного канала NRK.

Сандберг побывал в Иране вместе с подругой - уроженкой этой страны - в прошлом месяце, однако заранее не уведомил канцелярию премьера, куда едет.

Выкладывая фото в соцсети из Ирана, официально он рассказал о поездке лишь через два дня после возвращения домой.

Пер Сандберг в Иране:

Спецслужбы страны проверяют его служебный мобильный телефон, который он взял с собой в поездку, несмотря на то, что смартфон содержал конфиденциальную переписку с членами правительства.

Полиция также проверяет возможные связи подруги чиновника с иранскими спецслужбами.

Смотрите также: В Иране арестовали девушку за посты с танцами в Instagram - видео

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Иран, отставка, отпуск, норвегия, Пер Сандберг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ночью в Киеве на Подоле горела больница
Киев Ночью в Киеве на Подоле горела больница
В США мужчина поругался с женой и влетел в дом на самолете: видео
Мир В США мужчина поругался с женой и влетел в дом на самолете: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 