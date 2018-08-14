Отдохнул в Иране, ушел в отставку: в Норвегии скандал с министром

Пер Сандберг (фото - facebook.com/Per.Sandberg.FrP)

commenthover

По словам премьера страны Эрны Сульберг, Пер Сандберг "даже сам" попросил об отставке, потому что провинился по части безопасности поездки

Реклама

Реклама

Норвежский министр рыбхоза Пер Сандберг вынужден был уйти в отставку, так как "небезопасно" ездил на отдых в Иран. Вместе с уходом с поста он также перестал занимать должность замглавы Партии прогресса, пишет сайт местного канала NRK.

Сандберг побывал в Иране вместе с подругой - уроженкой этой страны - в прошлом месяце, однако заранее не уведомил канцелярию премьера, куда едет.

Выкладывая фото в соцсети из Ирана, официально он рассказал о поездке лишь через два дня после возвращения домой.

Пер Сандберг в Иране:

Спецслужбы страны проверяют его служебный мобильный телефон, который он взял с собой в поездку, несмотря на то, что смартфон содержал конфиденциальную переписку с членами правительства.

Полиция также проверяет возможные связи подруги чиновника с иранскими спецслужбами.

Смотрите также: В Иране арестовали девушку за посты с танцами в Instagram - видео