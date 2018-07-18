Отравление Новичком: главной была женщина-разведчик из РФ - СМИ

Фото: Getty Images

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Британская разведка предполагает, что отравление в Солсбери организовала группа из шести человек, а главной в ней была женщина-офицер

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Ключевую роль в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сыграла женщина-разведчик, которая возглавляла организованную группу из шести человек. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в британской разведке.

Женщина-офицер из российской военной разведки, "вероятно", была частью этой команды и играла в ней главную роль.

Такая информация появилась после второго отравления - в Эймсбери. Пострадавший Чарльз Роули рассказал, что яд был во флаконе из-под духов, который он с девушкой случайно подобрал в парке.

За отравление Скрипаля и его дочери может нести ответственность Главное управление разведки РФ, бывшие коллеги Скрипаля, сообщил ранее The New York Times.

По указу президента РФ Владимира Путина, закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области, где, как считает британская разведка, могли разрабатывать нервно-паралитический яд Новичок, будет ликвидировано в 2019 году.